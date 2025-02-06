– Edmond, il n’y a plus de bois pour la cheminée.
– Eh bien Nadine, brûlez de la valetaille !
Valetaille
– Edmond, il n’y a plus de bois pour la cheminée.
Photo: faeryhedgehog - CC BY 2.0
Dans ce fameux film, au lieu de dire « L’heure est grave, vas-y. En avant! », Omar Sharif aurait pu dire: « Docte heure, z’y va, Go! ».
Photo: cogdogblog - CC BY 2.0
Moi et tous mes potes, on forme un singleton très soudé.
– Mère, à la manécanterie, mes condisciples n’ont de cesse de me tympaniser. Que préconises tu de faire ?
– Pète-z-y leur la gueule, mon Alphonse.
La plèbe analphabète utilise le mot « type » pour désigner un homme comme elle utilise le mot « truc » pour désigner une chose. C’en est vulgaire d’imprécision.
Nous, les lettrés pédants, disons « drille » pour désigner un homme et « bidule » pour les choses. Nous n’avons clairement pas les mêmes valeurs.
Photo: Rob Schreckhise - unsplash
Comme je n’ai pas trouvé d’exemple amusant d’aporie, je vous écris un exemple de paradoxe en espérant que, en lecteurs complices et tolérants, vous vous en contentiez :
« plus il y a de fromage, plus il y a de trous; or plus il y a de trous, moins il y a de fromage; donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. »
« Vibices » c’est les « vergetures » et le mot « vergetures » signifie « Fines marques rougeâtres, violacées laissées sur la peau par des coups de verge ».
Quand on sait que la grossesse est la première cause de vergeture, on trouve cette définition très adéquate.
Est ce qu’on oserait dire que ma gameboy noir et blanc de 1991 est incunable ?
Allez soyons fous ! Osons !