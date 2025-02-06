Valetaille

Photo: Pikrepo - CC0

– Edmond, il n’y a plus de bois pour la cheminée.
– Eh bien Nadine, brûlez de la valetaille !

Définition de valetaille :
valetaille : subst. fém. – Ensemble des valets, des domestiques d’une maison le plus souvent considérés comme des gens dont on fait peu de cas.
– Ensemble des domestiques en général.
– Gens, personnes de caractère servile.

Docte

chat-roux-lit-un-livre-docte

Photo: faeryhedgehog - CC BY 2.0

Dans ce fameux film, au lieu de dire « L’heure est grave, vas-y. En avant! », Omar Sharif aurait pu dire: « Docte heure, z’y va, Go! ».

Définition de docte :
docte : adj. – Qui possède des connaissances étendues (notamment une grande culture classique).
– [Personne] Qui montre ou qui fait montre d’une grande érudition, qui est infatué d’un savoir réel ou simulé.
– [Chose] Qui se caractérise par une apparence solennelle et grave.

Fioler

chien-ivre-plage-bouteilles-fioler

Photo: piqsels - CC0

Quand tu racontes que tu vas en club le samedi soir pour « rencontrer des femmes et fioler » , prends soin de bien articuler les mots.

Définition de fioler :
fioler : verbe. – Boire avec excès, s’enivrer.

Tympaniser

cheval-rieur-moque-de-toi-tympaniser

Photo: Pikrepo - CC0

– Mère, à la manécanterie, mes condisciples n’ont de cesse de me tympaniser. Que préconises tu de faire ?
– Pète-z-y leur la gueule, mon Alphonse.

Définition de tympaniser :
tympaniser : verbe. – Critiquer, ridiculiser, décrier publiquement quelqu’un ou quelque chose.
– [ Tympaniser (les oreilles de) qqn.] Casser les oreilles de quelqu’un.

Muscadin

cheval-habillé-chapeau-rose-muscadin

Photo: pxhere - CC0

Muscadin. N’importe quoi ce mot. Et pourquoi pas Cabernedin, Chardonnaydin, Gamaydin, PinotNoirdin ou Gewurztraminerdin ???

Définition de muscadin :
muscadin : nom. masc. – Homme qui affecte une grande recherche dans sa mise.

Drille

chien-fier-uniforme-joyeux-drille

Photo: pxhere - CC0

La plèbe analphabète utilise le mot « type » pour désigner un homme comme elle utilise le mot « truc » pour désigner une chose. C’en est vulgaire d’imprécision.

Nous, les lettrés pédants, disons « drille » pour désigner un homme et « bidule » pour les choses. Nous n’avons clairement pas les mêmes valeurs.

Définition de drille :
drille : subst. masc. – Soldat vagabond.
– Bon, joyeux drille: Bon, joyeux compagnon.
– Pauvre drille : Pauvre diable, misérable.
– Joyeux, vieux drille : Libertin.

Aporie

gorille-pensif-reflechi-aporie

Photo: Rob Schreckhise - unsplash

Comme je n’ai pas trouvé d’exemple amusant d’aporie, je vous écris un exemple de paradoxe en espérant que, en lecteurs complices et tolérants, vous vous en contentiez :
« plus il y a de fromage, plus il y a de trous; or plus il y a de trous, moins il y a de fromage; donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. »

Définition de aporie :
aporie : subst. fém. – Contradiction insoluble dans un raisonnement.

Vibices

zebres-raye-vergetures-vibices

Photo: piqsels - CC0

« Vibices » c’est les « vergetures » et le mot « vergetures » signifie « Fines marques rougeâtres, violacées laissées sur la peau par des coups de verge ».
Quand on sait que la grossesse est la première cause de vergeture, on trouve cette définition très adéquate.

Définition de vibices :
vibices : subst. fém. plur. – Lésions purpuriques dessinant des stries.
– Vergetures .

Incunable

chats-habillés-vieille-photo-incunable

Photo: pxhere - CC0

Est ce qu’on oserait dire que ma gameboy noir et blanc de 1991 est incunable ?
Allez soyons fous ! Osons !

Définition de incunable :
incunable : adj. – (Ouvrage) qui date des premiers temps de l’imprimerie (avant 1500).
– (Lithographie, photographie, copie de film) rare ou datant des premières réalisations de cette technique.

